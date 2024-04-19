Ядерные объекты Ирана не пострадали после нового удара Израиля

Ядерные объекты Ирана находятся в безопасности. Такое сообщение опубликовало информационное агентство Tasnim на фоне новых ударов по Ирану.

«Ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности», — сообщает агентство.

Незадолго до этого стало известно, что объект в Иране подвергся ракетному удару со стороны Израиля. По информации иранского агентства Fars, взрыв прозвучал в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в Иране, расположенном недалеко от аэропорта города Исфахан и 8-й базы ВВС армии страны.

Согласно данным МАГАТЭ, в районе города Исхафан находятся иранские установки по конверсии урана.

Ранее в Израиле атаку Ирана сочли «объявлением войны».