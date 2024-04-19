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Ядерные объекты Ирана не пострадали после нового удара Израиля

Tasnim: ядерные объекты Ирана находятся в безопасности

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Global Look Press

Ядерные объекты Ирана находятся в безопасности. Такое сообщение опубликовало информационное агентство Tasnim на фоне новых ударов по Ирану.

«Ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности», — сообщает агентство.

Незадолго до этого стало известно, что объект в Иране подвергся ракетному удару со стороны Израиля. По информации иранского агентства Fars, взрыв прозвучал в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в Иране, расположенном недалеко от аэропорта города Исфахан и 8-й базы ВВС армии страны.

Согласно данным МАГАТЭ, в районе города Исхафан находятся иранские установки по конверсии урана.

Ранее в Израиле атаку Ирана сочли «объявлением войны».

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Удар Ирана по Израилю
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