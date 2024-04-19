Российские военные уничтожили воздушную цель над Черным морем вдали от Севастополя

Российские силы противовоздушно обороны (ПВО) ликвидировали воздушную цель над Черным морем на большом расстоянии от Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это, по предварительным данным, дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя», — написал чиновник.

Он также заявил, что, согласно данным спасательной службы Севастополя, никакие объекты городской инфраструктуры не пострадали.

В ночь на 19 апреля губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО сбили 25 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, цели были сбиты на подлете к городу.

17 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли военный аэродром в Джанкое в Крыму. Обстрел начался в 3:40 мск и продлился около часа. Предполагается, что для удара ВСУ использовали около 12 баллистических ракет. Отмечается, что после атаки в районе аэродрома произошло возгорание.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.