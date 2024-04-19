Украина бережет лучшую технику для контрнаступления

Вооруженные силы Украины придерживают самую лучшую бронетехнику, такую как американские танки Abrams, в тылу для того, чтобы нанести контрудар в случае наступления российских войск. С таким заявлением выступил действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Ura.ru.

«Военное командование ВСУ держит определенное количество самой совершенной боевой техники в тылу. Это делается для того, чтобы нанести контрудар в случае начала нашего масштабного наступления», – сказал академик, отметив, что это стандартная военная практика, норма оперативного искусства.

По словам Сивкова, Украина бережет технику по наставлению Запада, так как она может быть быстро уничтожена, что станет тяжелым имиджевым ударом. Однако когда Россия организует наступление на каком-то из участков, ВСУ покажет что у них есть в запасе, подчеркнул доктор военных наук.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что штурмовики Су-25 на Донецком направлении уничтожили ракетами технику ВСУ.

Ранее украинский генерал рассказал о проблемах ВСУ под Часовым Яром.