Запорожская АЭС объявила о ядерной угрозе

Запорожская АЭС находится под угрозой ядерного инцидента со стороны Вооруженных сил Украины из-за использования боевых беспилотников. Об этом РИА Новости заявил директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Обстановка по-прежнему остается напряженной. У нас постоянно действует режим «активное небо». Ежедневно мы наблюдаем достаточно приличное количество дронов, что создает угрозу ядерной безопасности», — заявила Яшина.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС отметила, что атаки беспилотников ВСУ также являются элементом психологического давления.

До этого Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было проинформировано о новой попытке атаки беспилотника на учебный центр Запорожской АЭС.

16 апреля российские военные совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее в МИД подтвердили, что Гросси планирует в скором времени посетить Россию.