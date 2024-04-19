В нескольких провинциях Ирана сработали системы ПВО

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в нескольких провинциях Ирана. Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

Незадолго до этого стало известно, что объект в Иране подвергся ракетному удару со стороны Израиля. По информации иранского агентства Fars, взрыв прозвучал в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в Иране, расположенном недалеко от аэропорта города Исфахан и 8-й базы ВВС армии страны.

18 апреля глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Израиль обдумывает ответ на атаку Ирана дронами и ракетами, которая произошла после бомбардировки ВВС Израиля иранского консульства в Дамаске.

До этого власти Ирана в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заявили, что Исламская Республика не хочет эскалации конфликта с Израилем, но если еврейское государство проявит агрессию, то получит более мощный ответ.

Ранее в Израиле атаку Ирана сочли «объявлением войны».