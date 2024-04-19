В Одесской области произошел взрыв

В Одесской области произошел мощный взрыв. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

По информации официального украинского ресурса по оповещению населения, на всей территории страны работает сирена воздушной тревоги.

Также произошла серия взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области.

До этого взрывы были зафиксированы в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) и городе Павлограде на юго-востоке Украины.

Российские войска начали обстрелы украинской инфраструктуры с октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога регулярно объявляется в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в разведке Украины назвали взрывы в Крыму «прекрасной операцией».