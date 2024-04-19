В Иране сообщили, что взрыв произошел недалеко от аэропорта и базы ВВС страны

Взрыв прозвучал в городе Кехджаваристан в провинции Исфахан в Иране, находящемся недалеко от аэропорта административного центра провинции (города Исфахан) и 8-й базы ВВС «Шекари» армии страны. Об этом сообщает иранское агентство Fars, ссылаясь на местные источники.

Незадолго до этого телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что объект в Иране подвергся ракетному удару со стороны Израиля.

18 апреля глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Израиль обдумывает ответ на атаку Ирана дронами и ракетами, которая произошла после бомбардировки ВВС Израиля иранского консульства в Дамаске.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее в Иране заявили о завершении ответных шагов в отношении Израиля.