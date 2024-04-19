В Иране сообщают о взрывах

В районе города Исхафан в Иране прозвучали взрывы, о них сообщают местные жители. Также Reuters со ссылкой на местные СМИ уточняет, что за ударами может стоять Израиль.

«Причина этих звуков пока не известна и расследование продолжается до выяснения точных деталей инцидента», — сообщают иранские СМИ.

Согласно данным МАГАТЭ, в районе города Исхафан находятся иранские установки по конверсии урана. Неизвестно, пострадали ли эти объекты в результате взрывов.

До этого телеканал ABC, ссылаясь на чиновника Соединенных Штатов, сообщил, что объект в Иране подвергся ракетному удару со стороны Израиля.

Накануне глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Израиль обдумывает ответ на атаку Ирана дронами и ракетами, которая произошла после бомбардировки ВВС Израиля иранского консульства в Дамаске.

Ранее в Израиле атаку Ирана сочли «объявлением войны».