Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иране сообщают о взрывах

В районе города Исхафан в Иране прозвучали взрывы

close
100%
Shutterstock

В районе города Исхафан в Иране прозвучали взрывы, о них сообщают местные жители. Также Reuters со ссылкой на местные СМИ уточняет, что за ударами может стоять Израиль.

«Причина этих звуков пока не известна и расследование продолжается до выяснения точных деталей инцидента», — сообщают иранские СМИ.

Согласно данным МАГАТЭ, в районе города Исхафан находятся иранские установки по конверсии урана. Неизвестно, пострадали ли эти объекты в результате взрывов.

До этого телеканал ABC, ссылаясь на чиновника Соединенных Штатов, сообщил, что объект в Иране подвергся ракетному удару со стороны Израиля.

Накануне глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Израиль обдумывает ответ на атаку Ирана дронами и ракетами, которая произошла после бомбардировки ВВС Израиля иранского консульства в Дамаске.

Ранее в Израиле атаку Ирана сочли «объявлением войны».

Все новости на тему:
Удар Ирана по Израилю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами