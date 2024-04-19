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В США заявили, что Израиль изучает возможность атаковать Иран

Глава ЦРУ Бёрнс: Израиль обдумывает ответ на атаку Ирана

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Global Look Press

Израиль обдумывает ответ на атаку Ирана дронами и ракетами, которая произошла после бомбардировки ВВС Израиля иранского консульства в Дамаске. Об этом заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Уильям Бёрнс, чье выступление опубликовано на сайте центра имени президента Джорджа Буша — младшего.

«Израильское правительство <…> обдумывает ответ на то, что произошло в субботу вечером. И вы знаете, это их выбор — дать такой ответ <...> Иранцы выпустили около 330 беспилотников и ракет <…>, из них только четыре или пять действительно попали в Израиль, и ни одна из них не причинила существенного ущерба», — заявил Бёрнс.

Глава ЦРУ выразил надежду на то, что у США и других союзников Израиля получится найти способ достичь деэскалации конфликта.

До этого посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук обратился к еврейскому государству с призывом объединить усилия против Российской Федерации и Ирана.

Ранее в Израиле атаку Ирана сочли «объявлением войны».

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