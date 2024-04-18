На Западе тайно обсуждают идею передачи снарядов Киеву

Президент Чехии Петр Павел заявил, что по инициативе страны по получению боеприпасов для Украины Запад ведет переговоры с теми государствами, которым важны отношения с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если вы идентифицируете боеприпасы в стране, которая не хочет, чтобы об этом знали, по вполне очевидным причинам, учитывая их отношения с Россией. Такие переговоры проходят конфиденциально... мы пытаемся сохранять конфиденциальность, чтобы вести переговоры с как можно меньшим количеством таких деятелей», — сообщил Павел.

По его словам, из-за ситуации на Ближнем Востоке западные страны не могут себе позволить отвечать на кризисы на Украине и в Израиле по очереди.

До этого Павел высоко оценил факт того, что инициатива его страны по закупке боеприпасов для Украины набрала обороты. В то же время он отметил, что работа над поиском средств и партнеров для инициативы продолжается. Президент Чехии подчеркнул, что проигрыш Киева не в интересах Запада и подобные инициативы нужны, «чтобы попытаться получить боеприпасы и необходимое оборудование для Украины там, где это возможно».

Также министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявлял, что страны — союзники Украины в Евросоюзе и НАТО собрали деньги на покупку 300 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Липавский подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры о получении средств и приобретении еще 500 тысяч снарядов.

Ранее стало известно, когда Украина получит большую часть снарядов по «чешской инициативе».