В Кении разбился вертолет главы Сил обороны страны

В Кении на границе округа Западный Покот разбился военный вертолет, на борту которого находился глава кенийских Сил обороны Фрэнсис Оголла. Об этом сообщает Nation.

По данным местных правоохранительных органов, пять пассажиров погибли, еще троих доставили в медицинские учреждения военным самолетом.

В начале марта два самолета столкнулись в небе над национальным парком Найроби, расположенным недалеко от столицы Кении.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Уилсона и направлялось на побережье. Однако по пути самолет столкнулся с тренировочным бортом.

При этом экипажу пассажирского самолета удалось посадить воздушное судно в аэропорту Уилсона. Всего на борту находились 39 пассажиров и шесть членов экипажа, уточняется в публикации.

Тренировочный борт, в свою очередь, рухнул на территории национального парка. На его борту находились два пилота, которых спасти не удалось.

6 февраля в Колумбии потерпел крушение военный вертолет Black Hawk. Авиакатастрофа произошла в департаменте Чоко. По данным радиостанции Caracol, на борту находились семь человек. Из них выжили трое.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.