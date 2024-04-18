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В США заявили о внезапном отступлении украинских войск

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ отступают после ударов авиабомбами со стороны РФ

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РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России наносят удары по украинской армии управляемыми авиабомбами, после чего бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены оставлять ранее занятые позиции и отступать назад. С таким заявлением выступил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По оценке отставного военнослужащего, российская авиация на подлете к целевой точке сбрасывает управляемые авиабомбы за пределами действия украинской противовоздушной обороны (ПВО), результатом чего становится уничтожение всего личного состава ВСУ.

«Затем россияне немного продвигаются, украинцы отступают, бомбы снова летят в укрепрайоны ВСУ и уничтожают все», — утверждает Риттер.

Согласно прогнозу экс-разведчика, такой сценарий будет разворачиваться до тех пор, пока руководство Украины не одумается, решив капитулировать ради урегулирования конфликта.

«Россияне снова продвигаются», — констатировал военный эксперт.

До этого австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что фугасные авиабомбы, которые применяет российская армия, стали кошмаром для ВСУ.

Ранее Минобороны РФ раскрыло количество сбитых французских авиабомб и беспилотников за одни сутки.

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