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Армия России успешно отразила две контратаки ВСУ на Купянском направлении фронта

МО: армия России успешно отразила две штурмовые контратаки ВСУ под Купянском

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РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России успешно отразили две штурмовые контратаки украинских войск на Купянском направлении фронта. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

«Отражены две контратаки штурмовых групп <...> ВСУ», — говорится в отчете о ходе специальной военной операции (СВО).

Уточняется, что контратаки произошли неподалеку от села Терны Донецкой народной республики (ДНР).

Согласно информации ведомства, российская армия нанесла огневое поражение живой силе и оборонной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Синьковка Харьковской области, поселков Новоселовское и Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР) и населенного пункта Григоровка в ДНР.

«ВСУ потеряли до 30 военнослужащих», — указывается в сводке.

Кроме того, украинская армия также лишилась одного танка, двух пикапов, одной 152 мм гаубицы «Мста-Б», и двух гаубиц Д-20.

До этого Минобороны России сообщило об улучшении позиций ВС РФ на передовой на Донецком участке фронта.

Ранее ВС России отразили четыре контратаки ВСУ на Донецком направлении.

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Операция на Украине
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