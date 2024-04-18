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Во Франции признали неготовность армии к интенсивным боевым действиям на Украине

Экс-пилот де Латтр: армия Франции не способна вести интенсивную войну на Украине

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Pavel Golovkin/AP

Франция не готова к интенсивным боевым действиям на Украине, несмотря на грозные заявления президента Эммануэля Макрона, сказал французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр. Об этом пишет РИА Новости.

«Военный потенциал Франции недостаточен для ведения высокоинтенсивной войны на Украине... Французская армия сокращена до минимума. У нас есть максимум на 2-3 дня боеприпасов в условиях войны с высокой интенсивностью», — сообщил де Латтр.

Он назвал все происходящее на Украине результатом тотального провала Североатлантического альянса (НАТО) и Запада в целом.

По словам эксперта, Макрон знает, в каком небоеспособном состоянии находятся вооруженные силы страны, поэтому никогда не рискнет ввести войска на территорию Украины.

Еще одна причина, по которой Франция не вступит в украинский конфликт, заключается в риске антирекламы французского оружия на мировом рынке, отметил де Латтр. Если Париж отправит на Украину танки Leclerc, то их ждет участь немецких Leopard и американских Abrams, которые активно уничтожаются армией России, подчеркнул экс-пилот.

Ранее во Франции сочли чепухой готовность половины жителей страны воевать за Украину.

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