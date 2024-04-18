В Иране назвали условие для уничтожения ядерных объектов Израиля

Иран определил, где расположены «ядерные центры» Израиля, и готов их уничтожить, если Иерусалим ответит на недавнюю иранскую атаку, заявил командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Ахмад Хакталаб. Об этом сообщает ТАСС.

«[Месторасположение] ядерных центров сионистского врага (Израиля) определено, и в нашем распоряжении есть необходимая информация обо всех целях, и, так сказать, как ответ на их предполагаемые действия, мы готовы запустить мощные ракеты, чтобы уничтожить цели», — цитирует генерала агентство ISNA.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

14 апреля официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер предупредил, что в ближайшее время израильские власти примут решение по ответным мерам на иранскую атаку.

До этого политолог заявил, что Иран продемонстрировал конец эпохи неприкосновенности Израиля.