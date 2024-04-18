Иран заявил о готовности ударить по ядерным центрам Израиля

Иран пересмотрит свою ядерную доктрину и политику, если Израиль попытается ударить по иранским ядерным объектам, в таком случае Тегеран не будет придерживаться прежних обещаний. Об этом заявил командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Ахмад Хакталаб, передает Tasnim.

Военный подчеркнул, что Иран с самого начала был готов противостоять угрозам со стороны Израиля.

По словам Хакталаб, за счет планов пассивной обороны, а также благодаря современнейшим средствам вооружения, благодаря рассредоточению ядерных объектов по всей территории республики, Иран готов противостоять любой угрозе со стороны израильской армии по своим ядерным объектам.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Израильские власти готовились к масштабному нападению со стороны Тегерана. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По данным CNN, Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана. По словам источников NBC, американские власти обеспокоены тем, что Израиль ответит Ирану, не задумываясь о возможных последствиях.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что атака Ирана на Израиль произошла не в вакууме и стала ответом на позорное бездействие Совбеза ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.