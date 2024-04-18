Взрыв произошел в Харькове

В украинском городе Харьков произошел взрыв, сообщил украинский портал «Новини.Live».
«В Харькове раздался взрыв», — говорится в сообщении.
Портал не приводит деталей произошедшего.
До этого сообщалось о нескольких взрывах в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск).
Утром 18 апреля была объявлена воздушная тревога в Киеве.
Также сирены сработали в Киевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях.
По информации телеканала «Общественное», взрывы произошли в Ивано-Франковской области на западе Украины.
Кроме того, сообщалось о взрывах в Вышгородском районе Киевской области около 00:56 мск. С 0:08 по 1:27 мск в Киевской области действовала воздушная тревога.
Ранее стало известно, что за девять месяцев на Украине были повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.
17 апреля взрывы произошли в Одессе, Кривом Роге Днепропетровской области и в Чернигове на севере Украины.
Ранее российский истребитель точно поразил цель ракетой X-59 на Украине.