Взрыв произошел в Харькове

В украинском городе Харьков произошел взрыв, сообщил украинский портал «Новини.Live».

«В Харькове раздался взрыв», — говорится в сообщении.

Портал не приводит деталей произошедшего.

До этого сообщалось о нескольких взрывах в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск).

Утром 18 апреля была объявлена воздушная тревога в Киеве.

Также сирены сработали в Киевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях.

По информации телеканала «Общественное», взрывы произошли в Ивано-Франковской области на западе Украины.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Вышгородском районе Киевской области около 00:56 мск. С 0:08 по 1:27 мск в Киевской области действовала воздушная тревога.

Ранее стало известно, что за девять месяцев на Украине были повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.

17 апреля взрывы произошли в Одессе, Кривом Роге Днепропетровской области и в Чернигове на севере Украины.

Ранее российский истребитель точно поразил цель ракетой X-59 на Украине.