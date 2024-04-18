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Суд в Москве заочно арестовал трех полковников ВСУ

Суд в Москве заочно арестовал командиров ВСУ по обвинению в массовых убийствах

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Хамовнический районный суд Москвы принял решение о заочном аресте трех командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвиняемых по уголовной статье о массовых убийствах.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы суда.

«Удовлетворены ходатайства о заочных арестах в отношении Павла Федосеенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что соответствующие ходатайства следствия были рассмотрены судом 16 апреля. Мера пресечения начнет действовать с момента экстрадиции обвиняемых или их задержания в России.

18 апреля стало известно, что Следственный комитет РФ предъявил заочные обвинения в массовых убийствах нескольким полковникам Вооруженных сил Украины. Военнослужащих обвиняют по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство дух и более лиц). При этом суть обвинений в отношении офицеров ВСУ не раскрыли.

До этого заочно арестовали украинского полковника — Дмитрия Храпача, который командует 27-й реактивной артиллерийской бригадой ВСУ. В августе 2023 года донецкий суд заочно приговорил военнослужащего к пожизненному сроку за обстрел из РСЗО Донецка.

Ранее заочно арестовали обвиняемую в наемничестве в ВСУ экс-депутата Норвегии.

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