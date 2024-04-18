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В России нашли оружие ВСУ французского производства

В ЛНР Росгвардия и ФСБ нашли схрон ВСУ с боеприпасами французского производства

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Росгвардия

Сотрудники Росгвардии и ФСБ обнаружили в Луганской народной республике (ЛНР) тайник Вооруженных сил Украины, в котором находилось более 4,5 тыс. боеприпасов, в том числе французского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Правоохранители изъяли 27 ручных осколочных и дымовых гранат с запалами, в том числе французского производства (OF-37), гранатометы РПГ-26, РШГ-2 и 31 выстрел к ним, а также более 4,5 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию.

Тайник, обнаруженный инженерами Росгвардии, находился в разрушенном производственном здании рядом с одним из населенных пунктов ЛНР. Схрон был тщательно замаскирован в нише в полу и заложен кирпичами.

До этого в Донецкой народной республике (ДНР) росгвардейцы нашли тайник с оружием, оставленный украинскими военнослужащими при отступлении. В тайнике лежали автоматы Калашникова образца 1974 года (АКС-74), противопехотные осколочные гранаты (РГН) с запалами и тротиловые шашки.

Ранее сотрудники ФСБ обнаружили американский противотанковый комплекс в ДНР.

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