В Кремле оценили ситуацию на фронте для Украины

Американский законопроект о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму более $60 млрд никак не повлияет на ситуацию на фронте, которая складывается весьма неблагоприятно для Украины, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга.

«Это не способно каким-то образом повлиять на исход развития ситуации на фронтах. Все специалисты... сейчас невооруженным глазом фиксируют ситуацию на фронте, которая далеко не благоприятна для украинской страны», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, Вашингтон накачивает Киев оружием, провоцируя Украину на продолжение боевых действий «до последнего украинца» ради обеспечения прибыли американской военной промышленности.

18 апреля палата представителей конгресса представила законопроект о новом пакете помощи на $95 млрд союзникам США в Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе, а также Украине. Пакет разделен на три части, по каждой из которых будет отдельное голосование в ближайшие выходные. Украине конгрессмены предложили выделить $61 млрд и ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км. Подробнее о законопроекте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков рассказал, почему Россия 1,5 года не публикует данные о потерях на Украине.