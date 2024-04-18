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В МО РФ заявили о срыве ротации украинских военных в Запорожской области

МО РФ: ВС РФ сорвали ночную ротацию украинских военных

Российские военные сорвали ночную ротацию солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал российского оборонного ведомства.

«Расчет 122-мм гаубицы Д-30 Крымских десантников уничтожил пехоту ВСУ, выдвигающуюся в сторону передовых позиций в районе Вербового», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь корректировали разведчики с помощью беспилотников. В результате было уничтожено до одного отделения солдат ВСУ.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удар по пригороду Харькова.

Лебедев также сообщал, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре в Одессе.

Экс-глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон говорил, что ВС РФ побеждают на поле боя и могут взять под контроль больше территорий, чем планировали, включая Одессу.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.

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