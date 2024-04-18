Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщили в Telegram-канале станции.

«ВСУ снова атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС», — уточнили в сообщении.

В центре подчеркнули, что украинский беспилотник удалось нейтрализовать над крышей корпуса «Г» УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

В результате атаки никто не пострадал, разрушения не зафиксировали. Экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомят об атаке дрона.

До этого в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что украинские власти и их западные союзники занимаются ядерным шантажом, предъявляя требования к России о передаче им контроля над Запорожской АЭС (ЗАЭС). Накануне в ходе брифинга в Совете Безопасности (СБ) ООН представители стран Запада выступили с таким требованием к России. Сами того не замечая, они высказались в форме ультиматума.

Накануне в МИД РФ анонсировали возможную поездку генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию.