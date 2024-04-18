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Американский дрон заметили над акваторией Черного моря

Flightradar зафиксировал беспилотник НАТО над Черным морем неподалеку от Крыма

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Reuters

Во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по аэродрому в Крыму над Черным морем был замечен беспилотник НАТО. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Речь идет об американском стратегическом разведывательном дроне RQ-4 Global Hawk. Беспилотник вылетел с авиабазы на итальянском острове Сицилия. Примерно с 14:00 мск он находился недалеко от полуострова. Периодически он передвигался с выключенным транспондером.

Отмечается, что американский беспилотник кружил над Черным морем в течение примерно 19 часов. Он курсировал вдоль западного крымского побережья, Севастополя, моста через Керченский пролив, Новороссийска и Сочи. Дрон передвигался по линии нейтральных вод, чуть более чем в 100 км по прямой от российских территорий.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы России нанесли удар по складу с безэкипажными катерами, которые Украине передали страны НАТО.

Ранее воздушный таран российского беспилотника спас семь человек.

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