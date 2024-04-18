Подпольщик Лебедев сообщил, что ВС РФ поразили артиллеристов ВСУ в Херсонской области

Российские военные поразили артиллеристов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом ТАСС рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, расположение артиллеристов находилось в городе Берислав. Российские войска применили авиабомбу.

«Прилет был по расположению артиллерии и артиллеристов. По слухам, как раз приехали новенькие, которые пару недель тренировались в Николаеве», — поделился подпольщик.

До этого Лебедев сообщал, что в медицинские учреждения Харькова ежедневно попадают сотни тяжелораненых.

По словам подпольщика, в город везут в основном тяжелых, кому требуется достаточно сложное хирургическое вмешательство и хороший уход.

Также Лебедев сообщал, что российские военные ударили в районе военного аэродрома в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области Украины.

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