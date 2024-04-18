Расположение артиллеристов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бериславе Херсонской области поражено авиабомбой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.

«В город Берислав, на окраину, прилетел ФАБ», — отметил он.

Лебедев уточнил, что прилет пришелся по расположению артиллерии и артиллеристов. Он обратил внимание, что, по слухам, как раз приехали новенькие, которые пару недель тренировались в Николаеве.

До этого подпольщик Лебедев рассказал, как российские военные ударили по расположению ВСУ в Ивано-Франковске. Лебедев уточнил, что один из прилетов пришелся на расположение военных. Свидетели рассказали о множестве машин скорой помощи. По их словам, кварталы почти сразу оцепили.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.