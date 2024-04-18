ВСУ применили метеозонды в атаке на Воронежскую область

При ночной атаке трех метеозондов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область никто не пострадал, серьезных разрушений не зафиксировало. Об этом заявил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Ночью дежурными силами противовоздушной обороны на территории Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько воздушных целей. В их числе — три метеозонда», — отметил он.

Он добавил, что состояние пожилой женщины, которая пострадала при ночной атаке БПЛА, врачи оценивают как средней степени тяжести. Пенсионерку поместили в одну из больниц, ей оказывается вся необходимая помощь.

Также Гусев сообщил, что четыре жилых дома получили повреждения в Воронеже в результате атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ на город.

4 апреля сообщалось, что власти Воронежской области решили провести в регионе 9 мая парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, но отменить салют.

Ранее стало известно, что в Казахстане отказались от военного парада ко Дню Победы.