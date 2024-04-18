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Стало известно о завозе Украиной в Харьков партии генераторов

Марочко: Украина в больших объемах завозит в Харьков партии генераторов

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Sofiia Gatilova/Reuters

Власти Украины в больших объемах завозят генераторы в Харьков и Харьковскую область. Об этом РИА Новости сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), ссылаясь на собственные источники.

«Привезенные генераторы завозят вначале на склады, после этого их забирают представители госпредприятий и военнослужащие», — сказал он.

Марочко отметил, что также на автоприцепах в этот район прибыли автономные электроподстанции. Он уточнил, что оборудование от ведущих мировых брендов, дорогостоящее.

«Оно позволяет запитать небольшие промышленные предприятия и военные объекты», — добавил он.

17 апреля Андрей Марочко заявил, что украинские спецслужбы готовят «спящие» террористические ячейки в Харьковской области, которые должны активизироваться в случае, если российские силы установят там свой контроль.

До этого аналитик Джейкоб Паракилас в статье для Newsweek писал, что из-за близости к границе и слабости украинской армии Россия может взять Харьков за несколько месяцев. Автор отметил, что этот город имеет важное символическое значение, так как украинский президент Владимир Зеленский ранее назвал его «одной из столиц» Украины.

Ранее в Харькове зафиксировали повреждение ТЭЦ.

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