В медицинские учреждения Харькова ежедневно попадают сотни тяжелораненых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Ежедневно в больницы Харькова попадают от сотни раненых», — сказал он.

Лебедев уточнил, что в город везут в основном тяжелых, кому требуется достаточно сложное хирургическое вмешательство и хороший уход.

Координатор подполья отметил, как медсестра, работающая в одной из больниц Харькова, пожаловалась, что уже вторые сутки ее не отпускают с работы из-за нескончаемого потока раненых. При этом на улицах украинских городов и сел идут облавы на оставшееся мужское население.

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал об украинских «спящих ячейках» в Харьковской области. Он уточнил, что в задачи этих «партизан» будет входить разведывательная и диверсионная деятельность, а также деятельность, направленная на дискредитацию российской армии и военно-политического руководства.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.