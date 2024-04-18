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Зеленский признал продвижение российских войск и попросил у Запада вооружения

Президент Украины Зеленский признал продвижение ВС России

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам Европейского союза (ЕС) на саммите в Брюсселе признал продвижение российских войск. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Зеленского, российские войска оказывают давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фронте и постепенно продвигаются вперед.

«Мы пока не получили миллиона артиллерийских снарядов из Евросоюза, о которых так много говорили. Также некоторые другие инициативы еще не реализованы в полной мере, и это в первую очередь отражается на том, что могут использовать наши солдаты на фронте и чего им еще, к сожалению, придется ждать», — поделился Зеленский.

Украинский президент попросил у стран Запада дать ВСУ все, что необходимо для удержания фронта, — технику, беспилотники и снаряды.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин оценил информацию о том, что Украина просила США воевать на ее стороне. Он подчеркнул, что Украина не просила США воевать на ее стороне в противостоянии с Российской Федерации, Киев просил только о помощи в сфере безопасности.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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