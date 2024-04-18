Нидерланды предложили выкупить Patriot у стран, которые не хотят передавать их ВСУ

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте на встрече лидеров Европейского союза заявил, что Амстердам может закупить у других стран зенитные ракетные комплексы Patriot для последующей их передачи Киеву. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

По словам Рютте, некоторые страны, имеющие на вооружение системы Patriot, не хотят поставлять их Украине напрямую. Поэтому Нидерланды могут приобрести эти комплексы на свои средства, а затем отправить их Вооруженным силам Украины (ВСУ).

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Организации Североатлантического договора (НАТО) должны «копать глубже» и обеспечить Украину боеприпасами и системами противовоздушной обороны.

16 апреля сообщалось, что Вооруженные силы Украины разместили в Одесской области зенитные ракетные комплексы Patriot.

15 апреля стало известно, что Франция поставила Украине новую партию гаубиц CAESAR.

Ранее сообщалось, что представитель Украины попросил оружие во время заседания Совбеза ООН.