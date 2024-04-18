Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нидерланды предложили выкупить Patriot у стран, которые не хотят передавать их ВСУ

Рютте: Нидерланды готовы выкупать Patriot и передавать их Украине

close
100%
Global Look Press

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте на встрече лидеров Европейского союза заявил, что Амстердам может закупить у других стран зенитные ракетные комплексы Patriot для последующей их передачи Киеву. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

По словам Рютте, некоторые страны, имеющие на вооружение системы Patriot, не хотят поставлять их Украине напрямую. Поэтому Нидерланды могут приобрести эти комплексы на свои средства, а затем отправить их Вооруженным силам Украины (ВСУ).

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Организации Североатлантического договора (НАТО) должны «копать глубже» и обеспечить Украину боеприпасами и системами противовоздушной обороны.

16 апреля сообщалось, что Вооруженные силы Украины разместили в Одесской области зенитные ракетные комплексы Patriot.

15 апреля стало известно, что Франция поставила Украине новую партию гаубиц CAESAR.

Ранее сообщалось, что представитель Украины попросил оружие во время заседания Совбеза ООН.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами