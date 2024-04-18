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Раскрыты планируемые расходы бюджета США на помощь Украине

CNN: США планируют передать Украине финансовую помощь объемом $61 млрд

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Global Look Press

США могут выделить Украине помощь на сумму $61 млрд. Об этом пишет CNN со ссылкой на текст отправленного в палату представителей США законопроекта.

$11,3 млрд из этой суммы пойдет на финансирование «текущих военных операций США в регионе», а $13,8 млрд — на закупку вооружения и оборонной продукции, а также сопутствующих услуг для Украины в США. При этом $23 млрд из этой суммы пойдет на восстановление арсеналов США после предыдущих поставок военной помощи Украине.

Помимо средств на поддержку Украины, законопроект о военной помощи США на сумму $95 млрд предполагает выделение $26 млрд Израилю, из которых $9,1 млрд пойдут на поддержку палестинцев.

Голосование по законопроекту пройдет 20 апреля.

До этого президент США Джо Байден поддержал пакеты помощи Израилю и Украине и призвал конгресс их принять.

Принятие законопроекта о выделении средств на помощь Украине уже порядка пяти месяцев блокирует Республиканская партия США, которая ставит условием поддержки Киеву урегулирование ситуации на южной границе США.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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