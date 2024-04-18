В Белгородском районе отменили ракетную опасность и опасности БПЛА

Мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности и отбое опасности БПЛА. Об этом говорится в Telegram-канале мэрии.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) успешно справилась с уничтожением 21 воздушной цели, приближавшейся к Белгороду.

По предварительной информации, пострадал один человек. В деревне Разумное была повреждена кровля и разрушена одна из стен частного жилого дома в результате непосредственного попадания. Женщина получила осколочное ранение левой стопы, уточнил Гладков.

Этой же ночью в Воронежской области при атаке БПЛА пострадала женщина.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.