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В Ростовской области сбили три украинских дрона

Голубев заявил, что силы ПВО сбили три украинских дрона в Ростовской области

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Shutterstock

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что силы ПВО сбили три украинских дрона в районе Каменска-Шахтинского. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

По словам чиновника, дроны были сбиты около 2:00 по мск.

12 апреля силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника в Новошахтинске в Ростовской области.

Губернатор ранее сообщал, что силы ПВО отражают атаку беспилотников в районе города.

10 апреля Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА самолетного типа над территорией Брянской области.

До этого в Ростовской области задержали студента по подозрению в сборе информации о ВС РФ.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.

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