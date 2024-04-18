В Белгородской области объявлена угроза дроновой атаки

МЧС объявило угрозу дроновой атаки в Белгородской области. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале регионального управления ведомства в 00:35 по мск.

В Белгороде и Белгородском районе при этом до сих пор не отменен сигнал ракетной тревоги, который включили в 22:56.

До этого в городе было сбито 14 реактивных снарядов RM-70 Vampire.

До этого мэрия Белгорода сообщила об аварийном отключении света на пяти улицах.

«Речь идет о домах по улицам Белинского, Красноармейская, Магистральная, Гражданская, 8 Марта», — уточнили чиновники.

16 апреля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российские объекты в Белгородской области при помощи беспилотников, однако все они были уничтожены. По данным ведомства, около 9:30 мск дежурные средства ПВО сбили над регионом три дрона самолетного типа.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.