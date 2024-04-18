В США оценили российский танк Т-72 с системой радиоэлектронной борьбы

На полях сражений украино-российского конфликта появился образец российского «танка-черепахи» с металлическим навесом для защиты от атак дронов и системой радиоэлектронной борьбы. Возможности новой техники оценило американское издание The War Zone (TWZ).

В публикации отмечается, что новый танк участвовал в атаке на украинские позиции недалеко от города Красногоровка. По мнению автора, эффективность защищающего борта и крышу металлического козырька снижена из-за отсутствия цепей или решеток для прикрытия кормы с двигателем. Кроме того, подобные громоздкие конструкции снижают мобильность танка и общую осведомленность экипажа о положении дел на поле боя.

Размещенные на крыше антидронового навеса антенны радиоэлектронной борьбы в The War Zone оценили высоко, пояснив, что это придает танку дополнительный уровень защиты от беспилотников.

Танк Т-72 с уникальным антидроновым козырьком был замечен в зоне СВО на Украине 9 апреля. Машина получила сплошной козырек, закрывающий крышу корпуса и башни.

Ранее «Уралвагонзавод» сообщил о вводе в серийное обращение российских танков, оснащенных системами радиоэлектронной борьбы против дронов.