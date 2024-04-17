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В Норвегии заявили о подготовке к конфликту с Россией в Арктике

Генерал Кристофферсен: Норвегия готовится к конфликту с Россией в Арктике

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Global Look Press

Странам НАТО необходимо сдерживать Россию на Крайнем Севере и не жалеть средств на оборону в этом регионе. Такое мнение в интервью Welt выразил командующий Вооруженными силами Норвегии (входит в НАТО) генерал Эйрик Кристофферсен.

По словам генерала, уже много лет Россия проводит в Арктике перевооружение, восстанавливает старые военные базы времен СССР и открывает новые, что свидетельствует о милитаризации в этой части света.

Кристофферсен пояснил, что задача по сдерживанию России стоит перед Вооруженными силами Норвегии уже много лет и не снята и сейчас. А если Москва решит, что Запад проявляет слабость, «русские попытаются этим воспользоваться». По его мнению, подписанное в 2022 году оборонное соглашение с США позволяет избежать такого сценария: американцы могут инвестировать в норвежский оборонный сектор и использовать существующие в стране базы для хранения запасов оружия и боеприпасов.

При этом у Норвегии нет планов по размещению контингента НАТО на своей территории — военнослужащие из других стран прибывают в страну «вахтовым методом» для участия в учениях, и этого достаточно. Размещать в Норвегии американское ядерное оружие также не планируется.

15 апреля в МИД РФ рассказали, как членство Швеции и Финляндии отразится на НАТО. По мнению заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, это повысит амбиции блока в Арктическом регионе и будет сопровождаться размещением на территории этих стран дополнительных сил и средств альянса.

Ранее в Норвегии рассказали, когда могут отправить свои войска на Украину.

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