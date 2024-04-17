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В Пентагоне оценили информацию о том, что Украина просила США воевать на ее стороне

Пентагон: Украина не просила США воевать на ее стороне, только помогать оружием

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Shannon Stapleton/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин оценил информацию о том, что Украина просила США воевать на ее стороне. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Украина не просила США воевать на ее стороне в противостоянии с Российской Федерации, Киев просил только о помощи в сфере безопасности.

До этого журналист и экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут воевать без поддержки Запада.

13 апреля стало известно, что палата представителей конгресса США может начать рассмотрение вариантов продолжения выделения финансирования в поддержку Украины на следующей неделе.

Накануне экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия рассматривает возможность возобновления помощи Украине на условиях кредита.

Сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс в своей статье в издании The New York Times заявлял, что самым большим препятствием для выделения помощи Киеву является математика, а не республиканцы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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