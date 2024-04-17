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Украина впервые станет участницей киберучений НАТО Locked Shields

Украина в 2024 году впервые примет участие в киберучениях НАТО Locked Shields

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В 2024 году Украина впервые примет участие в учениях НАТО по кибернетической безопасности Locked Shields. Об этом сообщает локальная газета «Общественное», ссылаясь на Национальный координационный центр кибербезопасности республики.

Согласно информации издания, в этом году на тренировки съедутся около 4 тыс. экспертов в области информационных технологий из более чем 40 государств. В компьютерной среде-симуляторе они объединяться, чтобы защитить инфраструктуру «виртуальной нации и страны».

В материале отмечается, что Украина будет выступать в одной команде с Чехией.

В мае Украина официально присоединилась к Центру НАТО по вопросам сотрудничества в области кибернетической защиты (CCDCOE).

Годом ранее глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь призвал к созданию единой глобальной организации для взаимодействия по вопросам, связанным с кибербезопасностью.

Ранее в Эстонии стартовали учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields.

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