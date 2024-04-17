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В Пентагоне признали, что ситуация на Украине меняется в пользу России

Шеф Пентагона Остин: ситуация на поле боя на Украине меняется в пользу РФ

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Violeta Santos Moura/Reuters

Ситуация на поле боя на Украине меняется в пользу Российской Федерации. Об этом на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, слова которого передает ТАСС.

«Думаю, мы уже начинаем видеть, как ситуация на поле боя начинает немного сдвигаться в пользу России», — сказал Остин.

Он подчеркнул, что Украине необходимы поставки боеприпасов и вооружения со стороны Соединенных Штатов.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в среду, 17 апреля обнародуют отдельные законопроекты о помощи Израилю, союзникам Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе и Украине, для которой республиканцы разработали переход на систему займов.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что конфликт на Украине развивается в ненужную для Киева сторону из-за задержек помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Запада.

Ранее стало известно, что конгресс США не утвердит помощь Украине в ближайшее время.

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Операция на Украине
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