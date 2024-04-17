Инфоцентр Крымского моста сообщил об отмене ограничений на передвижение

Движение по Крымскому мосту восстановлено после недолгой паузы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сообщает инфоцентр.

Сообщение о восстановлении движения появилось спустя чуть более часа после закрытия моста.

До этого на Крымском мосту временно приостановили движение автотранспорта.

14 апреля на Украине в очередной раз пригрозили разрушить Крымский мост. По мнению экспертов, для удара по инфраструктурному объекту Украина может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор привлечь беспилотные катера.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах в небе над аэродромом в крымском Джанкое.