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В США констатировали движение Украины к катастрофе

Politico: Украина движется к катастрофе из-за потерь и дефицита боеприпасов

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Sofiia Gatilova/Reuters

Украина «движется к катастрофе» из-за отсутствия поддержки от Запада, дефицита боеприпасов, огромных потерь на поле боя и падения боевого духа среди украинских солдат. Такое мнение выразил военный обозреватель Джейми Деттмер в статье для американской газеты Politico.

По словам автора, в последнее время он провел десятки интервью с политическими лидерами, офицерами и простыми гражданами Украины и пришел к выводу, что страна «скатывается к катастрофе». После общения с украинским солдатом из артиллерийского подразделения, у которого месяц назад закончились боеприпасы, Деттмер отметил, что военные перестали верить в поддержку Запада.

«Моральный дух солдат мрачный, подорванный непрекращающимися бомбардировками, отсутствием современного оружия и потерями на поле боя», — пишет он.

По наблюдениям журналиста, молодые люди уже не выстраиваются в очередь у военкоматов, как это было в первые месяцы конфликта. Теперь подходящие для призыва украинцы уклоняются от мобилизации и покидают страну, а те, кто остался, пытаются «забыться в ночных клубах».

В частной беседе украинские военные признают, что этим летом Вооруженные силы Украины столкнутся с большими потерями, добавил Деттмер.

Ранее Деттмер писал, что Украина не сможет победить без мобилизации всего населения.

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