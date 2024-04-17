Посольство России осудило размещение ракет США на Филиппинах

Размещение американских ракет на Филиппинах станет черным днем для мировой безопасности. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, его слова приводит Telegram-канал российского дипломатического представительства.

«Размещение Пентагоном ракет средней дальности станет «черным днем» для международной безопасности. Напомню, что провозглашенный Россией односторонний мораторий на развертывание РСМД имеет четкие условия: мы не будем размещать такие системы до появления таких средств американского производства в любом регионе мира», — заявил Антонов.

Российский посол добавил, что призывает США не открывать «ящик Пандоры» и предпринять все возможные усилия для обеспечения глобальной стабильности.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты «выводят из тени» вооружения, запрещенные договором РСМД.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может пересмотреть мораторий на РСМД.