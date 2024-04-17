Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посольство России осудило размещение ракет США на Филиппинах

Антонов назвал черным днем мировой безопасности размещение ракет на Филиппинах

close
100%
Global Look Press

Размещение американских ракет на Филиппинах станет черным днем для мировой безопасности. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, его слова приводит Telegram-канал российского дипломатического представительства.

«Размещение Пентагоном ракет средней дальности станет «черным днем» для международной безопасности. Напомню, что провозглашенный Россией односторонний мораторий на развертывание РСМД имеет четкие условия: мы не будем размещать такие системы до появления таких средств американского производства в любом регионе мира», — заявил Антонов.

Российский посол добавил, что призывает США не открывать «ящик Пандоры» и предпринять все возможные усилия для обеспечения глобальной стабильности.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты «выводят из тени» вооружения, запрещенные договором РСМД.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может пересмотреть мораторий на РСМД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами