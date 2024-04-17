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Российские десантники ликвидировали опытного снайпера ВСУ

Минобороны опубликовало видео операции ВДВ по ликвидации опытного снайпера ВСУ

Российские десантники провели ночную операцию по уничтожению одного из специальных подразделений ВСУ. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны РФ.

«Получив сведения от разведывательных органов о том, что в зоне ответственности десантников-дальневосточников действует снайпер ВСУ с группой прикрытия, командование ВДВ поручило его ликвидацию снайперской группе десантников Уссурийской бригады», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные ликвидировали цель вместе с группой прикрытия, а также взяли в плен четверых солдат ВСУ.

17 апреля сообщалось, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины лишились по меньшей мере 70 своих бойцов на Купянском участке фронта.

В этот же день генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос сказал, что российская артиллерия работает почти круглые сутки в районе города Часов Яр в Донецкой народной республике.

Кроме того, отмечалось, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре в Одессе.

Ранее в США заявили, что скоро Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом.

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Операция на Украине
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