Российские десантники провели ночную операцию по уничтожению одного из специальных подразделений ВСУ. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны РФ.

«Получив сведения от разведывательных органов о том, что в зоне ответственности десантников-дальневосточников действует снайпер ВСУ с группой прикрытия, командование ВДВ поручило его ликвидацию снайперской группе десантников Уссурийской бригады», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные ликвидировали цель вместе с группой прикрытия, а также взяли в плен четверых солдат ВСУ.

17 апреля сообщалось, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины лишились по меньшей мере 70 своих бойцов на Купянском участке фронта.

В этот же день генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос сказал, что российская артиллерия работает почти круглые сутки в районе города Часов Яр в Донецкой народной республике.

Кроме того, отмечалось, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре в Одессе.

Ранее в США заявили, что скоро Украина в ее нынешнем виде останется в прошлом.