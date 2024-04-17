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В Курской области отменили режим опасности дронов

Старовойт: в Курской области отменен режим опасности БПЛА

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе отменен режим опасности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал губернатор.

Ночью 17 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил опасность атаки беспилотников. 

Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны находятся в боевой готовности.

В эту же ночь об опасности атаки БПЛА также сообщили в Курской области. Глава региона Роман Старовойт призвал население региона к бдительности.

16 апреля Минобороны сообщило об уничтожении малоразмерного воздушного шара ВСУ над Курской областью. По данным ведомства, шар был предназначен для атаки на объекты на территории РФ, его сбили около 8:15 мск.

Подобные шары украинские войска используют, чтобы бесшумно поражать цели. Они оснащены GPS-трекером, управляющей электроникой, балластом, взрывным устройством и парой крон для питания.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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