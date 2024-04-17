Над Брянской областью уничтожили три украинских метеозонда

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ уничтожили три украинских метеозонда над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Три метеозонда уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Он добавил, что на месте работают экстренные и оперативные службы.

До этого Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок Суземка Брянской области. Ранения получила местная жительница.

По предварительной информации, она получила легкое ранение, пострадавшей уже оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Также Минобороны РФ сообщало, что над территорией Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.