Украинский беспилотник сбили в небе над Елабугой в Татарстане

Украинский беспилотник, летевший в сторону особой экономической зоны «Алабуга» и предприятия ГК «ТАИФ», был уничтожен в небе над Елабугой в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Крупнейший российский холдинг ГК «ТАИФ» контролирует большую часть нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отрасли республики. По данным Mash, в результате атаки дрона никто не пострадал. Сообщается об экстренной эвакуации сотрудников предприятий.

Утром 17 апреля в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода и Нижнекамска вводился план «Ковер» из-за угрозы атаки с воздуха. По данным Министерства обороны России, вражеский беспилотник был уничтожен в небе над Татарстаном в 11:20.

2 апреля украинские беспилотники атаковали предприятия особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Об ударе БПЛА сообщил глава республики Рустам Минниханов. Пострадали 13 студентов учебного заведения «Алабуга политех».

Ранее в Госдуме предложили защитить территорию России от БПЛА единым радиополем.