Песков: говорить о потерях в СВО может только Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информацию о потерях в российской армии во время специальной военной операции (СВО) предоставляют только в министерстве обороны.

Так Песков ответил на просьбу прокомментировать данные «Би-би-си» о числе потерь в Вооруженных силах России.

Официальный представитель Кремля объяснил отсутствие данных о потерях России тем, что этому препятствует закон о гостайне.

До этого министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу в парке «Патриот» продемонстрировали более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности, которые армия может взять на вооружение.

16 апреля в Минобороны России сообщили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбито 155 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), шесть крылатых ракет «Storm Shadow» (производство Великобритании), две противорадиолокационные ракеты HARM (США), четыре авиационные ложные воздушные цели MALD (США), а также два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Ранее Шойгу показали более 30 образцов вооружения для ВС РФ.