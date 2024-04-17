Экс-депутат Рады сообщил о потерях ВСУ при ударе по Чернигову

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери в результате удара по зданию отеля в центре украинского Чернигова, где расположились военнослужащие. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

«Чернигов. Прилет [снаряда] по гостинице вблизи центра города, где квартировали военные», — написал экс-парламентарий.

По его словам, какова величина потерь ВСУ, пока сказать сложно.

Утром 17 апреля сообщалось, что в Чернигове произошла серия взрывов. В регионе объявлялась воздушная тревога.

«Ракеты в Черниговской области летят курсом на Киев, сообщают ВС. Жителей Киева призывают пройти в укрытия», — передавало издание «Страна.ua».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.