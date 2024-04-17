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Рогов заявил, что посольства Украины в ЕС смогут аннулировать паспорта украинцев

Рогов: загранпаспорта украинцев смогут аннулировать без справки из военкомата

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что посольствам Украины в ЕС поручено разработать алгоритм по аннулированию загранпаспортов украинцев, которые выехали в Европу без справки из военкомата. Его слова приводит РИА Новости.

«Получена достоверная информация... разослана информация и дана команда готовиться к предстоящему введению летом процедуры аннулирования загранпаспортов украинцев», — заявил он.

По словам общественника, речь идет в том числе о дипучреждениях в Германии, Франции, Италии, Испании.

Рогов утверждает, что украинцам, которые выехали за границу без справки из военкомата, теперь могут аннулировать загранпаспорт. По его словам, таким людям необходимо будет вернуться на Украину для приведения справок в порядок. Он добавил, что так власти Украины хотят «решить проблему с дефицитом людей в рамках всеобщей мобилизации».

17 апреля закон, ужесточающий проведение мобилизации на Украине, официально опубликован в издании Верховной рады «Голос Украины».

Ранее экс-премьер Украины объяснил, почему Зеленский не мобилизует силовиков.

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