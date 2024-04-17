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Сальдо сообщил о серии точных ударов по позициям ВСУ

Сальдо: ВС РФ нанесли точные удары по позициям ВСУ на Херсонском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные нанесли серию точных ударов по позициям Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Группировка войск РФ «Днепр» нанесла удары по украинским подразделениям в районе населенных пунктов Ореховка и Ивановка.

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777.

Также Сальдо сообщил, что армия России усилила меры противодействия участившимся атакам с территорий Херсонской области, подконтрольных Украине, увеличив число систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильных комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

По его словам, принимаемые меры дадут положительный эффект, снизят риски от украинских атак и увеличат безопасность жителей региона.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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