Сальдо сообщил о серии точных ударов по позициям ВСУ

Российские военные нанесли серию точных ударов по позициям Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Группировка войск РФ «Днепр» нанесла удары по украинским подразделениям в районе населенных пунктов Ореховка и Ивановка.

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777.

Также Сальдо сообщил, что армия России усилила меры противодействия участившимся атакам с территорий Херсонской области, подконтрольных Украине, увеличив число систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильных комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

По его словам, принимаемые меры дадут положительный эффект, снизят риски от украинских атак и увеличат безопасность жителей региона.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.